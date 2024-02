Lo spettro alluvione. Le strade franano ancora e i fiumi fanno paura. Resta l’allerta arancione

Non concede tregua il maltempo in Emilia Romagna dove una nuova allerta meteo arancione è prevista anche per oggi. Tuttavia, nonostante la pioggia caduta abbondante, il livello dei fiumi è in calo e le piene stanno defluendo regolarmente. In Appennino si riaprono le ferite delle frane e ci sono state case evacuate. Come è accaduto nel Modenese a Monchio di Palagano in via Montecroce: una frana ha costretto una famiglia a lasciare la propria casa, sul posto i vigili del fuoco. Ieri poemriggio sono stati riaperti a Modena Ponte Alto e Ponte dell’Uccellino sul Secchia, dove il transito era stato impedito in via precauzionale; restano chiusi invece i ponti Navicello Vecchio sul Panaro e Curtatona sul Tiepido. Si sono verificati temporali tra Romagna e Ferrarese, e da martedì sera è stata chiusa ancora una volta la linea ferroviaria Faenza-Marradi con notevoli disagi ai pendolari della tratta nonostante il servizio di bus messo in campo. Nel Bolognese sono scesi in campo anche i carabinieri che hanno controllato diverse zone del territorio nei pressi del fiume Reno e cresce la rabbia dei cittadini che lamentano: "Zone già colpite varie volte dal maltempo, non è stato fatto nulla". Tuttavia, "l’ondata di maltempo sta passando senza generare particolari criticità dal punto di vista idraulico", ha commentato Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile. Intanto, sull’alluvione 2023, ieri sono state pubblicate, sul portale del Commissario, le linee guida per la compilazione delle perizie asseverata o giurata, con un fac-simile di perizia già fatto.