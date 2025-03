Lo sport aiuta i giovani a crescere oltre a insegnare regole e rispetto

Lo sport è fondamentale nella vita dei giovani per svariati motivi: uno fra questi è che li abitua ad affrontare le difficoltà, a superarle senza arrendersi e a risollevarsi sempre anche dopo una sconfitta.

Un altro motivo è che molti giovani trascorrono le giornate isolati dagli amici, solo davanti a uno smartphone con amici virtuali senza mai avere contatti con la realtà.

Impegnare il proprio tempo libero in uno sport aiuta moltissimo nella crescita di un ragazzo e nella formazione del suo carattere.

Sia lo sport individuale che a squadra abitua alla collaborazione, alla condivisione degli obiettivi e al rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari.

Queste idee le ha sostenute anche il giocatore Alessandro Di Pardo che è stato intervistato dalla classe 3°A dell’Istituto Sacro Cuore di Carpi.

Lui sostiene che per un giovane è necessario e fondamentale focalizzarsi sui propri obiettivi e su cosa si vuole fare in futuro, tenendo sempre presente che lo studio è fondamentale perché se la carriera da sportivo dovesse non essere un successo, si ha sempre una seconda strada per realizzarsi.

Una volta intrapreso uno sport, anche se non sei un fenomeno, bisogna sempre impegnarsi con determinazione per migliorare e raggiungere i propri obbiettivi.

Infatti, molti che sono dotati per natura, spesso tendono a non dare il massimo perché si sentono già bravi e questo atteggiamento li porta poi a non migliorare.

Anche da queste parole possiamo capire quanto è importante lo sport e soprattutto l’impegno per formare una persona adulta in grado di risolvere le difficoltà che la vita propone in continuazione.