Lo sport è energia positiva: unisce e fa crescere il gruppo

Gli studenti delle medie Fiori intervistano le società sportive formiginesi. Lo sport, si sa, non è solo una questione di muscoli. L’attività fisica ha un impatto potente non solo sul corpo ma anche sulla mente. Un vero toccasana qui dove giovani e adulti guardano allo sport come veicolo di inclusione: un’occasione per abbattere ogni tipo di barriera, fisica e mentale. Formigine è una bellissima città, che propone varie offerte sportive: Solaris, Nuova Sportiva, PGS Smile, Nenryukan, Highlanders rugby e PGS Fides, tutte società frequentate da noi studenti.

Il presidente Bandieri della PGS Smile, dice: ogni allenamento è un momento di crescita non solo fisica, ma anche emotiva e sociale. La società comprende calcio, basket e pallavolo garantendo una personalizzazione nell’approccio.

Nel 2004, l’istruttore Cuoghi, con l’aiuto di alcuni allievi, decide di dar vita a una scuola di karate: il Nenryukan karatè club. Cuoghi afferma: "Penso che il karate aiuti gli atleti a crescere mentalmente e fisicamente".

Per gli Highlanders rugby: l’obiettivo è dare opportunità a tutti di giocare e fare sport. La società offre benessere agli atleti mettendo a disposizione educatori preparati. Per Nuova Sportiva nuoto, il dirigente del centro di Formigine Gnoli afferma: "Il nuoto è un ponte che collega persone diverse, che vivono situazioni differenti. E’ importante che tutti possano accedere a questo sport, indipendentemente dalle difficoltà fisiche o sociali".

La presidente della Solaris, Balboni Cattani, afferma: "La ginnastica promuove uno stile di vita sano, che mette al primo posto il proprio corpo, l’unica cosa che ci accompagna fin dalla nascita". PGS Fides Casinalbo, PGS Magreta e ASD Colombaro sono società che fanno dei principi di altruismo, inclusione e benessere la loro ragione sociale.

Honey Badgers football americano e Parkour sono due sport provenienti dall’estero, entrambi basati sull’allenamento fisico e mentale, sul rispetto e sulla perseveranza.

In conclusione: a Formigine, lo sport non è solo una passione, è l’energia che ci fa correre più veloci, saltare più in alto e sognare più grande!

Classi 2F e 2H, scuola media Fiori di Formigine