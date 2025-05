Lo sport è una scuola di rispetto. Insegna empatia e solidarietà

Spesso sui giornali leggiamo articoli che parlano di baby gang, fenomeno che preoccupa un po’ tutti, adulti e giovani. Secondo alcuni, i ragazzi cadono in questi comportamenti sbagliati perché stanno in giro senza nessun obiettivo. A questo proposito noi pensiamo che lo sport possa aiutare questi ragazzi ad allontanarsi da quella brutta strada, visto che lo sport insegna costanza, serietà, ma soprattutto il fair play nei confronti degli avversari.

Non sapete cosa sia il fair play? Per spiegare in modo facile cos’è il fair play ve ne proponiamo un esempio avvenuto il 30 giugno 2018 quando Cristiano Ronaldo aiutò un giocatore infortunato della squadra avversaria ad uscire dal campo.

Secondo noi il fair play è veramente importante anche nello sport dilettantistico perché è un’occasione per parlare e socializzare con gli avversari che poi possono apprezzare la gentilezza dimostrata e potrebbero dunque ricambiare il gesto con noi.

La nostra esperienza ci dice che nella maggior parte dei casi il fair play viene rispettato dai ragazzi perché ne capiscono l’importanza anche grazie agli insegnamenti degli allenatori che durante gli allenamenti spiegano ai giocatori come è giusto comportarsi. Nonostante tutto ciò alcuni non lo rispettano perché pensano sia inutile; cosa pensiamo noi a questo proposito? Noi rispettiamo sempre il fair play perché ci rimarremmo male se non lo applicassero verso di noi.

Il fair play nel campo aiuta il rispetto fuori? Noi crediamo che un giovane abituato ad essere gentile in un contesto specifico come il campo da calcio, lo sarà sempre; dunque noi pensiamo che grazie alla pratica del fair play i giovani diventano presto consapevoli di due valori fondamentali della società: l’empatia verso gli altri e dunque la solidarietà verso chi è in difficoltà.

Un altro vantaggio del fair play? Secondo noi il fair play aiuta i giovani a gestire la rabbia, in quanto creando un clima sereno nel gruppo, aiuta le persone a rimanere calme anche se sono arrabbiate.

Una curiosità: il primo premio per il fair play è stato vinto da Cecil Healy a Stoccolma perché aveva aspettato un ciclista avversario che era caduto prima di ripartire.

Federico PiciKevin BarbieriCon il contributo della 2^EIc Ferrari di Maranello