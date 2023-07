Lo sport, opportunità educativa

Lo sport come opportunità educativa e inclusiva, da praticare con lealtà, onestà e solidarietà, evitando dannosi comportamenti ed esasperazioni. Sono alcuni principi della Carta etica dello sport della Regione Emilia-Romagna, a cui aderisce ora anche il Comune di Modena, in continuità e coerenza con alcuni progetti già attivi sul territorio, finalizzati alla legalità e alla correttezza sportiva tra i giovani. L’adesione al documento prevede anche che gli enti firmatari possano beneficiare di alcune premialità nei bandi regionali per le concessioni di contributi .