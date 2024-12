Lo sport per andare oltre la disabilità. A Vignola due giorni di dibattito

L’inclusione delle persone disabili? Può avvenire anche attraverso il movimento e lo sport. È questo il tema che, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, sarà al centro del convegno "Inclusione è movimento. Tanti sguardi in un mondo di esperienze possibili", in programma il 3 e 4 dicembre prossimi in via Malaparte 80 a Vignola. A organizzare sono Asp (azienda servizi alla persona) "Terre di Castelli", Unione Terre di Castelli e Città di Vignola. Il convegno, che tratta la tematica "sport e disabilità", è il secondo di un ciclo, che ha avuto inizio lo scorso anno, e che si pone l’obiettivo generale di sensibilizzare sul tema dell’inclusione delle persone con disabilità portando all’attenzione progetti innovativi ed inclusivi, dove il movimento è protagonista. L’evento prevede la collaborazione con ASPER, l’Università di Bologna Dipartimento di Scienze dell’educazione, con l’Università di Verona, con Sportfund (fondazione italiana per lo sport Ets), con Trentino School of Management e con Coni, Uisp, Csi e numerose associazioni e società sportive del territorio regionale e nazionale. La tematica sarà affrontata tramite interventi di relatori provenienti dal mondo accademico e della psicologia, nonché tramite le testimonianze di esperienze dirette. Sarà un evento gratuito e aperto a tutti. "Questa iniziativa – commenta Marco Franchini, presidente di Asp - dà due messaggi potenti: il primo è che la disabilità ha fatto da apripista nella comunità per dire che le difficoltà e i problemi non sono limiti alle nostre ambizioni, siano esse sportive o realizzative. Il secondo è che per fare inclusione non bisogna stare fermi, ma muoversi in tutti gli ambiti partendo, come in questa due giorni, dal confronto con esperienze diverse.

