"Lo spot sul turismo è pronto: arriverà nelle sale cinematografiche"

I ‘punti di forza’ turistici e sportivi dell’Appennino Modenese sono raccolti in uno spot di promozione turistica che verrà diffuso a partire da oggi in cinema ed emittenti televisive, ideato e prodotto dall’associazione Pievepelago Per Te col patrocinio di Comune, Provincia di Modena e Regione Emilia-Romagna. "Questo progetto è frutto del lavoro svolto dalla nostra associazione che ha fermamente voluto ideare uno spot che facesse ancora una volta luce sulle nostre bellezze naturalistiche e sulle attività sportive e ricreative che si possono svolgere a Pievepelago e nei territori appenninici limitrofi" spiega Mirko Soffiatti (presidente dell’associazione) "L’attuale spot "Live Pievepelago 2.0" chiude la trilogia di filmati che l’associazione Pieve Per Te ha prodotto dal 2019 ad arrivare ad oggi e che ora sono tutti disponibili sul nostro nuovo sito www.livepievepelago.com con l’intento di mostrare che non occorre andare molto lontano per vedere luoghi naturalistici di grande impatto nei quali passeggiare o fare attività sportiva". Lo spot si compone di immagini mozzafiato che mostrano le più belle attrattive naturali del territorio di Pievepelago e dintorni appenninici che vanno a mettere in luce quelli che sono molti dei punti di forza del Parco del Frignano e dell’Alto Appennino Modenese, come il Lago Santo, il Lago Baccio, il monte Rondinaio, Giovo, Sasso Tignoso e Cimone. "Tutte queste bellezze compaiono nel nostro spot attraverso anche lo svolgimento di attività all’aria aperta come il trekking, bike, ciaspolate e passeggiate, ma anche con un semplice pic-nic, che hanno come sfondo scenari eccezionali in tutti i periodi dell’anno", commenta Mirko Soffiatti "A differenza dei precedenti spot che erano concentrati esclusivamente sul territorio di Pievepelago, questa volta abbiamo voluto mostrare anche cosa c’è intorno per far capire che da qui è possibile raggiungere facilmente anche mete che non fanno parte del nostro comune, ma che comunque arricchiscono l’offerta turistica del nostro paese e che vanno a comporre bellissimi scorci da ammirare ed apprezzare in tutti i periodi dell’anno".

g.p.