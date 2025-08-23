Lo stop alla ruota panoramica: "Sicurezza mai stata a rischio. Il collaudo c’è, stallo burocratico"

"La ruota panoramica è stata costruita da una delle aziende migliori del mondo e i collaudi sono stati effettuati da ingegneri idonei anche per quanto riguarda il posizionamento sul terreno al Novi Sad, quindi non si dia la colpa alla ruota: io come gestore ho fatto tutto quello che mi è stato chiesto. Spero che il giudice decida in tempi rapidi sbloccando la situazione". Sono queste le parole di Adriano degli Innocenti, il gestore della ruota panoramica (in contratto di comodato) al parco finita al centro di un’indagine della procura di Torino che riguarda il Comune di La Cassa e che coinvolge centinaia di attrazioni in tutta Italia. La giostra in questione, che aveva l’arduo ‘compito’ di riqualificare l’area nelle intenzioni del Comune, non potrà ripartire fino a che non vi sarà un nuovo codice identificativo dal momento che quello attuale è stato posto sotto sequestro nell’ambito della maxi inchiesta piemontese che ipotizza un giro di corruzione: soldi in cambio di falsi certificati di idoneità (4 le misure cautelari, tra cui il capo dei vigili del piccolo comune di La Cassa). Anche la ruota panoramica modenese è stata fermata dalla magistratura, in attesa di verifiche, ma viene smentito che possa aver messo a rischio la sicurezza dei fruitori. "Non è pericolosa, lo stop è burocratico".

Modenamoremio ha chiesto al gestore (che si è assunto l’impegno) di trovare eventualmente una ruota sostitutiva dal momento che i tempi della giustizia potrebbero essere lunghi. "Il progetto in corso dura fino a novembre e la volontà è quella di mantenerlo e quindi rilanciarlo – spiega il direttore di Modenamoremio, Angelo Giovannini –. La nostra volontà è riprendere il prima possibile. Il gestore si è quindi preso l’impegno di cercare un’altra ruota".

Il sequestro dei carabinieri ha riguardato esclusivamente la documentazione amministrativa (non la ruota) presentata al Comune di La Cassa senza alcuna diretta relazione con il funzionamento dell’attrazione appunto. Il problema – rimarca il gestore – è proprio quella ’targa’ (il codice identificativo) rilasciata al proprietario tramite una procedura ora sottoposta a verifiche giudiziarie. "Si sono presentati due agenti in borghese, il 9 agosto, affermando che il codice identificativo veniva ritirato essendo sotto indagine giudiziaria a Torino – sottolinea Degli Innocenti –. Pensavo fosse uno stallo di una settimana al massimo, così ho sfruttato il tempo per effettuare manutenzioni programmate. E’ quindi arrivato Ferragosto, il giudice è andato in ferie e fino a che non dà l’ok noi siamo fermi. Ma tutto questo non c’entra nulla con la giostra che di per sè è perfettamente funzionante. E’ stata collaudata, revisionata anche a Modena. Ogni volta che si cambia piazza e si va a montare l’attrazione, la ruota viene collaudata nuovamente – specifica – e ho pagato io gli ingegneri: una per la parte elettrica e uno per la parte meccanica. E anche geologi hanno analizzato il terreno, emettendo il rispettivo verbale. Secondo noi anche il codice identificativo era corretto, ma ora per averne uno nuovo deve intervenire il giudice: è una situazione assurda". Il gestore fa poi presente come la ruota abbia effettivamente contribuito a rilanciare l’area nonostante i detrattori la criticassero. "Come andava? Aveva ingranato, avevo tanti turisti e la mia clientela. Poi gli eventi avrebbero incrementato i biglietti. Questo inghippo è una questione burocratica che nessuno poteva immaginare: cercheremo una soluzione nel più breve tempo possibile per garantire il servizio".