Lo storico melo si è seccato

"Il grande melo del parchetto di via Pezzana è costantemente sotto osservazione ed è stato fatto di tutto per preservarlo. E’ una pianta di oltre 60 anni (l’età media dei meli è tra i 50 e gli 80 anni) e purtroppo, seguendo il ciclo naturale, è a ‘fine vita’. Peraltro non rientra attualmente tra le piante da abbattere". Andrea Artioli, assessore al Patrimonio Verde, interviene sulla situazione del melo dell’area verde di via Pezzana, i cui rami si sono seccati e alcuni anche spezzati. "Sono stati fatti molti interventi per tutelarlo – prosegue l’assessore –. Qualche anno fa abbiamo fatto anche rimuovere la panchina posta ai piedi dell’albero poiché c’era chi si arrampicava per dondolarsi, danneggiandolo. Sono più volte intervenute aziende di professionisti per la rimonda del secco, purtroppo l’esemplare è a fine vita. Nel caso in cui si dovesse, nostro malgrado, procedere all’abbattimento, provvederemo subito a piantumare un altro albero".

m.s.c.