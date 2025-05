Lo storytelling è a ritmo di rap

La poesia accompagna il ritmo di un ‘beat’, e le rime vengono consegnate su un tappeto musicale. Il rap spesso racconta storie di vita, emozioni, sentimenti, anche attese, delusioni, rabbia. Nel rap si condensano spesso i sogni di una generazione. E sarà proprio dedicato al rap il nuovo incontro di "Dentro le note", la rassegna di incontri musicali che il teatro Comunale Pavarotti Freni organizza in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, per affiancare il festival L’Altro Suono. "Storytelling musicale" è il titolo dell’appuntamento di oggi alle 17.30 nel ridotto del Comunale (con accesso da via Goldoni 1 e ingresso libero). Protagonisti saranno giovani musicisti che vivono nella nostra città e che, in forme diverse, scrivono e compongono musica trasmettendo aspetti del vissuto proprio e di quello collettivo: sono Kheyre Yusuf Abukar Issak ovvero Il Barone Lamberto (voce e pianoforte), Stefano Rubbiani (bouzouki), Aymen Ghanmi aka Tsunami (voce, tastiere), Jason Capizzi Jcee (voce), Alice Matullo (voce), con il danzatore Jordan Capizzi e la regia di Carlo Stanzani. In occasione di questo evento verrà allestita anche la mostra del giovane pittore Ilias Laamane, un’installazione di opere pittoriche dedicate a figure femminili del mondo arabo.

Il rap è sicuramente una forma musicale molto contemporanea e anche metropolitana, amata dai giovani di tutto il mondo e che continua a evolversi in nuove forme. E tuttavia le sue radici affondano nelle culture tradizionali, come quelle dell’Africa occidentale con i griot, i cantastorie che tramandavano storie orali, e i canti e le ballate con preservavano la memoria collettiva di un popolo. E nel rap dunque si possono conoscere e condividere culture e discipline diverse: questo è proprio lo spirito di "Dentro le note", una rassegna che si propone come strumento di scambio e di apertura verso altri orizzonti musicali, a partire dall’esperienza concreta degli artisti. La rassegna si è arricchita della partecipazione attiva dell’assessorato alle Politiche sociali e del Centro servizi per l’inclusione, in un progetto multiculturale che porta alla ribalta le forme espressive delle comunità straniere residenti nella nostra città.

s. m.