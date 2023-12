Lo stregone della Canalaccia. La storia di Giuseppe Tazzioli

Giornata di studi oggi a Frassinoro, su ‘Giuseppe Tazzioli detto Silvio, lo stregone /professore della Canalaccia. Si svolgerà nel Castello della Badia alle 15,30. Dopo il saluto del sindaco Oreste Cappelli, interverranno Dante Facchini, don Luca Pazzaglia, Alberto Palladini, Alberto Baldini, Livio Migliori e Luigi Bonaldi che approfondiranno luci e ombre di questo personeggio, da tanti venerato, da altri denigrato, che esercitò il mestiere di sciamano-guaritore in una catapecchia, senza l’uso di medicine convenzionali. La sua grande forza scaturiva dalla figura carismatica che si era creato e soprattutto dal suo sguardo ipnotico. Giuseppe Tazzioli, nato alla Canalaccia di Piandelagotti di Frassinoro nel 1883, morì a Roteglia nel 1964.

Emigrò a 15 anni in Argentina col padre e a 31 raggiunse gli Stati Uniti dove si ricongiunse col fratello Settimo assieme al quale perfezionò l’arte del guaritore, iniziata in Argentina, in alcune tribù pellerossa. Trentottenne ritornò alla Canalaccia dove esercitò la sua arte fino alla morte. La sua leggendaria vita è raccontata nel libro ’Lo stregone della Canalaccia’ di Luigi Bonaldi, del 2005, e nella seconda edizione del luglio scorso edita da Adelmo Iaccheri Pavullo.

Oggi, al Castello della Badia, saranno esposti documenti autentici di questo controverso sciamano dei nostri monti, chiamato professore, conservati dagli eredi Coriani, a cura di Daniela Ferrari e Dante Facchini, oltre a opere grafiche realizzate a penna d’oca e inchiostro bruno, realizzate dallo scultore frassinorese Dario Tazzioli. Per allietare la giornata non mancheranno interludi musicali di Ezio Bonicelli, violino, Claudio Zanni e Flavio Pierazzi, sia fisarmonica che voce.

w. b.