Lo studentato alle Ex Corni: progetto virtuoso

L’argomento è di estremo interesse da tempo. Ci stupì molto ad esempio il recupero della High Line, un’ex-linea ferroviaria sopraelevata trasformata in un parco cittadino frequentato e utilizzato da tanti e utilizzato per eventi, riconosciuto come "il parco lineare" di Manhattan. Inizialmente fu molto criticato, ma poi è divenuto un modello apprezzato da imitare in tutto il mondo, Italia compresa. Qui, per tanti di noi, fu una bella notizia la decisione del re del cachemire Brunello Cuccinelli e del suo progetto "Via i capannoni", per restituire bellezza alla valle di Solimeo nel perugino. E’ di pochi giorni fa la notizia che a Modena ha preso il via il cantiere per la rigenerazione dell’area ex Fonderia Corni. C’è una società privata che è divenuta proprietaria e sviluppatrice del progetto, in un corpo funzionale che comprende residenze collettive temporanee, un parco pubblico attrezzato anche per lo sport, negozi, parcheggi. Ci permettiamo di ricordare che in un’altra occasione facemmo cenno alla opportunitànecessità di creare spazi abitativi per gli studenti fuori sede. Ci si augura quindi che questa occasione immobiliare privata possa essere considerata positiva e che appunto la tipologia di alloggi per studenti, lavoratori e figure varie, turisti servano a tutti gli effetti, nell’ottica della qualità della vita quotidiana, dell’indotto, della co-partecipazione ampia e articolata.

Giovanni Capucci