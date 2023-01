Lo studioso Gianfranco Maraniello e il tema dell’energia nell’arte

Un’importante mostra di Palazzo dei Musei a Modena - ’Simon Starling. Metamorfuoco. Sotto la luce di Tintoretto’ delle Gallerie Estensi, fino al 31 gennaio – porta oggi alle 17,30 alla Biblioteca Estense Universitaria una conferenza dello studioso Gianfranco Maraniello (in foto). Questi, curatore della mostra modenese e direttore del museo del Novecento di Milano, propone il tema della ’Energia nell’arte’, un argomento che soprattutto nel ‘900 e fino ad oggi pare interessare molti artisti a partire naturalmente da quanto fecero i futuristi dal 1910.

’Energia’, comunque, è soprattutto un termine diffusamente impiegato nell’arte nei decenni Sessanta e Settanta scorsi, in relazione a poetiche rivoluzionarie che avevano di mira cristallizzazioni sociali e culturali, mentre in tempi più recenti si legano più a tematiche ambientaliste sempre per quanto riguarda il rapporto con la creatività. Gianfranco Maraniello, appunto, proporrà oggi alcuni spunti di riflessione a margine della mostra di Simon Starling.

In occasione di quest’ultima, il giorno di San Geminiano verrà proposta a piano terra di Palazzo dei Musei un’installazione innovativa: l’appuntamento espositivo illustra l’esperienza immersiva grazie a un’unica opera che collega alcuni dei temi più attuali del nostro tempo allo straordinario patrimonio artistico della Galleria Estense da cui proviene l’opera di Tintoretto ’La caduta di Fetonte’ esposta ’sotto in su’ come non avviene mai nei musei. La conferenza è gratuita mentre la mostra costa 10 euro.

Stefano Luppi