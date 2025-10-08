Lo stupratore ora cerca di difendersi: "Ero fuori di me"

L’ha aggredita, buttata a terra, trascinata lontano dalla pista ciclabile, legata, picchiata e stuprata. Un film dell’orrore confermato in ogni fotogramma dall’autore stesso della terribile violenza. "Ho fatto una cosa terribile, ma non so perché ho avuto questo impulso". Ha confessato lo studente di 20 anni sottoposto a fermo per violenza sessuale, rapina e lesioni ai danni di una donna di 50 anni. Ma con parole ingiustificabili. Lo stupro è avvenuto il 19 agosto scorso lungo il percorso ’Vivi Natura’ della frazione di San Damaso, a Modena. Ieri mattina il responsabile ha risposto alle domande del giudice nel corso dell’udienza che si è svolta in carcere per decidere la misura cautelare da adottare nei suoi confronti.

Lo studente, italiano di seconda generazione, frequenta un istituto professionale a Bologna e risiede con la famiglia a Castelfranco Emilia. Era già stato sottoposto a fermo dopo le indagini svolte dalla squadra Mobile. Le sue impronte sono state trovate sia sul cellulare della vittima, sia sulla lente degli occhiali della donna.

Il ventenne ieri mattina ha ammesso i fatti tra le lacrime, sostenendo di non essere in grado di dare una spiegazione del suo atto. "Dopo che l’ho fatto stavo malissimo – ha asserito – ho pensato che al posto di quella donna avrebbero potuto esserci mia mamma o mia sorella. Ho vissuto con sollievo l’arresto. Ho fatto una cosa che non dovevo fare, in quel momento non mi riconoscevo, non ero io. Non posso essere stato io ad aver fatto una cosa così terribile", ha ripetuto. Tuttavia sono in corso indagini su un altro stupro avvenuto nella stessa zona e con modalità identiche.