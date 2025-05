Lo ’Sviluppo sostenibile’ in primo piano

Torna a Modena il Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’associazione Asvis, un’occasione unica e concreta per portare al centro di una discussione comune e condivisa il tema della sostenibilità in tutte le sue dimensioni. L’evento si terrà al Laboratorio Aperto, ex Aem, ed allo spazio F della Fondazione Modena nelle giornate del 14, il 15 e 19 maggio e verranno discussi i principali temi contenuti nell’Agenda 2030. Inoltre, per lasciare spazio alle aziende aderenti al progetto, che sono più di 50 su tutto il territorio tra Modena e Bologna, saranno dedicati spazi di confronto con le istituzioni.

"La nostra associazione – dice la presidentessa Elena Salda – parte dall’impegno aziendale verso un modo di gestire il lavoro più attento ed ecosostenibile, ma attraverso le attività e le discussioni promosse dal Festival il focus viene condiviso con tutti i cittadini per promuovere la sostenibilità. Oltre ai progetti che cerchiamo di promuovere sul territorio per creare un impatto positivo e duraturo, le tre giornate dell’evento vogliono affrontare alcuni tra i temi più attuali ed importanti della nostra era: il mondo di Internet, la moda sostenibile, la comunicazione e molto altro".

"Il Festival non deve essere considerato solo come un evento annuale – dice l’assessore Vittorio Molinari – Deve essere considerato come uno stile di vita che dura 365 giorni all’anno, dalle aziende, dai cittadini e dalle istituzioni. Il nostro impegno si ispira ad un messaggio che richiama l’enciclica "Luadato Si" di Papa Francesco del 2015 e serve per dare senso e orientare le nostre scelte. Come amministratore comunale porto testimonianza del fatto che, anche se con sacrificio e fatica, stiamo attuando misure concrete e durature per costruire un futuro sostenibile, che possa creare vantaggi".

Virginia Zanetti