Lo United cambia: torna Gilioli. Maranello, respinto il ricorso

Lo United Carpi cambia ancora. La pesante sconfitta 3-0 a San Felice che ha lasciato i biancazzurri al terz’ultimo posto di Promozione è costata l’esonero a mister Marc Bonissone a 5 giornate dalla fine della regular season. Al suo posto torna Nicolò Gilioli, vice presidente che era già stato alla guida a fine 2024. È il terzo cambio della difficile stagione dei carpigiani: in estate aveva cominciato Beppe Greco (4 pari e 3 ko in 7 giornate), venendo sollevato dall’incarico dopo il ko 4-2 col Baiso di metà ottobre. Allora la squadra venne affidata a Gilioli, che in 10 giornate ha ottenuto le prime 3 vittorie (con Fiorano, la capolista Cdr Mutina e Camposanto) conquistando in tutto 10 punti. La sconfitta 5-1 di fine dicembre nello scontro salvezza con lo Smile aveva portato lo stesso Gilioli a fare un passo indietro e così a gennaio la scelta era caduta su Bonisisone, fresco di addio dalla Mirandolese, ma il tecnico ha raccolto solo 9 punti in 12 giornate e così si è consumato il terzo addio.

RICORSI. In Promozione il Camposanto ha fatto ricorso per la gara persa 1-0 con il Casalgrande: si chiede l’errore tecnico per il giallo (invece del rosso) al portiere reggiano Taglini che aveva fermato Momodu da ultimo uomo. In Prima "D" è stato respinto il reclamo del Maranello che chiedeva l’errore tecnico dell’arbitro nella gara persa 3-1 a Solignano: i biancazzurri restano così a -13 dal Medolla che se domenica batte il Polinago è promosso.

ANTICIPO. In Prima "D" San Damaso-Maranello è anticipata d’ufficio a sabato 22 per la concomitanza con la gara della Cittadella di domenica 23 in D. CALCIO A 5. In Serie C1 stasera alle 21 il Sassuolo già retrocesso gioca sul campo del Saturno Guastalla per la penultima giornata di regular season.

