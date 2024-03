Lo United sbanca Fiorano, tifone Sanmichelese su Cavezzo

QUARANTOLESE

3

V. CAMPOSANTO

2

QUARANTOLESE: Malavasi, Mari, Castorri, Bottazzi, Barbalaco, Pisa, Palmieri, Magro, Gozzi (12’ Zambelli, 80’ Acanfora), Malagoli (67’ Poletti), Bortolazzi. A disp. Calanca, Mancini, Gobbi, Pozzetti, Manicardi. All. Loddi

V. CAMPOSANTO: Aloè, Azindow (62’ Gheduzzi), Diozzi, Mogavero (46’ Pjolla), Pignatti (86’ Boadi) Mensah Maxwell, Grazia, Natali (46’ Ed Darraj), Momodu, Amadori (46’ Pregnolato), Baraldi. A disp. Benetti, Pizzi, Vitiello, Ofosu. All. Luppi

Reti: 5’ Bortolazzi, 47’ Zambelli, 62’ Pignatti, 66’ Baraldi, 67’ Zambelli

Note: espulso al 92’ Ed Darraj, ammoniti Barbalaco Bortolazzi Pignatti Grazia Diozzi

La Quarantolese vince il derby salvezza sul Camposanto. Al 5’ Palmieri per Bortolazzi che fa 1-0. Al 47’ Zambelli riceve da Magro e la mette sotto le gambe di Aloè per il 2-0. Al 62’ Pignatti accorcia con una botta al volo e al 66’ Baraldi in mischia da calcio angolo pareggia. Passa 1’ e Zambelli si gira in area e calcia in diagonale, palo e gol del 3-2.