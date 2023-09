Lo Young Festival torna a Cà Ranuzza

Torna con la III edizione, domani e sabato al parco Cà Ranuzza, lo ‘Young Festival’, un’iniziativa plastic free patrocinata dall’amministrazione di Castelfranco Emilia, dedicata ai giovani del territorio, sull’educazione ambientale, l’arte e la cultura locale. Il motto scelto è ‘Young, wild and green’, per le due serate che saranno animate da musica, food truck con hamburger e borlenghi, una mostra d’arte e uno swap party, evento in cui le persone si scambiano i vestiti, un’attività a favore dell’ambiente e del sociale. In particolare la programmazione musicale prevede per domani sera un djset di Tba, musica dal vivo dei Pawns e della cover band di Vasco Rossi per terminare con un djset curato da RadioBruno; sabato sera esibizione del gruppo ‘Bonasera’. "L’organizzazione di ‘Young Festival’, dà la possibilità ai ragazzi di vedere trasformate le proprie necessità in proposte concrete, ma anche di maturare le proprie competenze in diversi ambiti", commenta l’assessora alle Politiche giovanili Sarah Testoni.