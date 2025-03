Lo Youth Festival spegne la musica dopo 12 anni

"Dopo dodici anni di emozioni, crescita e successi, dobbiamo annunciare una pausa: lo Youth Festival quest’anno non ci sarà". Si arrende, lo staff dell’Associazione Giovanile Pandora, e fa sapere che nel 2025 non si terrà, in città, quello che da anni è l’evento più atteso dedicato ai giovani, capace di richiamare in città decine di migliaia di ragazzi – 104mila solo nel 2024 - e trasformare il ‘pratone’ alle spalle della zona delle piscine e del polo scolastico in una sorta di Woodstock in grado di cambiare i connotati alla città con musica e divertimento, ma anche con quell’occhio al sociale che ha visto l’organizzazione coinvolgere, come protagonisti attivi dello ‘Youth’ diverse realtà dell’associazionismo e volontariato cittadino. Viene, alla luce dell’annuncio, anche un pizzico di nostalgia a pensare all’entusiasmo che circondava la kermesse, nata su un campetto da calcio accanto al quale era stata allestita una ‘baracchina’ che somministrava birra e diventato uno dei Festival più grandi e apprezzati d’Italia.

"Negli anni abbiamo attraversato alti e bassi, commettendo errori ma imparando dagli stessi e il nostro obbiettivo è sempre stato quello offrire uno spazio di incontro, musica e condivisione per i giovani e non solo. Ma ogni viaggio – scrivono i ragazzi di Pandora - ha bisogno di pause, e organizzare un evento di questa portata richiede un impegno e una dedizione che oggi non possiamo più garantire". Parlano, gli organizzatori, di "priorità che sono cambiate: prendiamo – aggiungono – una decisione difficile, ma sentiamo che è il momento giusto per fermarci, riflettere e capire cosa riserva il futuro, chiudendo momentaneamente questo capitolo. Ora è il momento di fermarsi, di guardare al passato con gratitudine e al futuro con curiosità".

La notizia ha fatto subito il giro del web e tra le tante reazioni anche quelle del sindaco, Matteo Mesini, e del suo vice Serena Lenzotti. "A volte non servono molte parole per esprimere un concetto e in questo caso basta un Grazie. Un grazie sincero per quanto l’Associazione Pandora ha fatto in questi anni con lo Youth Festival, fiore all’occhiello non solo per la città quanto per l’intera regione. In quest’ultimo periodo abbiamo lavorato insieme all’associazione per capire se ci potessero essere margini o soluzioni per continuare questa esperienza anche nel 2025, sapendo tuttavia di partire da una decisione già presa dall’associazione. Ci sentiamo quindi di esprimere un sentito ringraziamento con la speranza di tornare al più presto a organizzare una nuova edizione dello Youth.

Stefano Fogliani