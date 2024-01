Lo zampone tra novità e tradizioni

Si è tenuta nei giorni scorsi la finale dell’VIII edizione de ‘Lo Zampone e Il Cotechino Modena IGP degli chef di domani’. Presente anche il Centro di Formazione Professionale Nazareno (unico in regione ad aver raggiunto la finale) grazie al piatto ‘Mòdna Ice Cream’, che veste lo zampone con abiti nuovi, freschi e giovani pur mantenendo un forte legame col territorio e con la tradizione grazie alla sapiente combinazione con il Parmigiano Reggiano Dop e il lambrusco di Sorbara Doc. Connubio che ha convinto il pluristellato chef Massimo Bottura, patron dell’Osteria Francescana nonché giudice del concorso. "I nostri ragazzi si sono impegnati molto nell’ideazione del piatto e nelle continue modifiche apportate per migliorarne la qualità e l’aspetto. È per noi un grande orgoglio essere stati selezionati come finalisti", afferma con orgoglio lo Chef Claudio Degli Esposti, formatore di Tecnica di cucina del CFP Nazareno.