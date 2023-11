Lo ’Zeitgest’ di Pino e gli Anticorpi

Sabato alle 21 al Michelangelo è in programma ’Zeitgeist’, una girandola di numeri comici e personaggi che si avvicendano sul palco senza soluzione di continuità a rappresentare i vari modi di far ridere. Dal cabaret al Clown passando per brevi monologhi, un omaggio all’avanspettacolo e al ’comico-spalla’, il meglio del duo sardo ’Pino e gli Anticorpi’ – al secolo Michele e Stefano Manca – i cui personaggi più famosi sono accompagnati dal musicista Carlo Pieraccini, in un caleidoscopio di umorismo surreale, una rappresentazione dell’umana follia, uno spettacolo comico sui tempi comici!