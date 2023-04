L’Oasi Valdisole apre le porte

Una giornata alla scoperta di una dimensione di vita che si nutre di ascolto e scoperta degli animali e dei colori che offre la natura, ora incontaminata, in questa avanzata primavera. Domani l’Oasi Valdisole, area protetta a Fossa di Concordia, apre le porte dall’alba al tramonto per entrare in contatto con questo straordinario angolo di biodiversità. Grazie a guide esperte dalle 6.30 e per tutto il giorno fino al tramonto sarà possibile conoscere la storia delle cave di argilla che hanno dato origine all’Oasi, le essenze botaniche presenti al suo interno e al tramonto ascoltare le voci degli uccelli che tornano al nido. Negli ultimi anni l’Oasi Valdisole è stata oggetto di importanti investimenti per rinnovare le strutture e gli spazi didattici, ripristinare l’altana di osservazione e definire i percorsi per renderli fruibili al fine di apprezzare l’incredibile varietà di biodiversità presente. L’iniziativa è promossa dal Centro Italiano Studi Nidi Artificiali, in collaborazione con comune di Concordia, Ucman, Centro di Educazione alla Sostenibilità "Tutti per la terra", Stazione Ornitologica Modenese "Il Pettazzurro", Guardie Ecologiche Volontarie di Modena e l’Anspi San Massimo di Fossa. Per informazioni: Stefano Lugli 0535 412935 [email protected]