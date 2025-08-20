"Locale razziato a un mese dall’apertura"

"Abbiamo aperto da un mese e abbiamo già subito il primo furto. Siamo ovviamente infastiditi: poteva andare peggio ma certo sono cose che non fanno piacere. Fortunatamente non ha creato grossi danni perchè l’allarme è scattato subito". E’ arrabbiato Antonio Di Natale, titolare della gelateria ‘Gelato Sicily’ di strada Canaletto, di fronte al convento delle suore. Il giorno di ferragosto, infatti, un balordo è riuscito ad entrare nel negozio e a fare razzia di ciò che ha trovato. "Avremmo aperto alle 10 ma alle 6.30 è scattato l’allarme. Dai filmati delle telecamere si vede tutto: un tizio straniero si è avvicinato agli ingressi dei nostri locali. Prima ha provato ad entrare nello studio fotografico accanto poi – non riuscendo nell’intento - ha aperto la nostra saracinesca ed è riuscito ad entrare. L’allarme è scattato ma in quaranta secondi, trovando la cassa vuota, ha portato via il cellulare e una delle nostre brioches. A questo punto spero che abbia gradito – ironizza il commerciante. Abbiamo già presentato denuncia alla Polizia di Stato, subito intervenuta sul posto. Speriamo solo che sia la prima e ultima volta perchè – rimarca – abbiamo aperto da appena un mese e così sicuramente non iniziamo bene". Ad insorgere sulla criminalità nella zona sono ancora una volta i residenti della Sacca. "Gli esercizi commerciali del Rione continuano ad essere presi di mira – affermano. Non fa in tempo ad aprire un nuovo esercizio che in breve tempo diventa oggetto di visita da parte di soggetti della notte"-. A commettere il furto pare sia stato un giovane di origine nordafricana. "Chissà cosa credeva di potersi portar via se non alimenti e, in mancanza di qualcosa di più valore economico, il telefono aziendale. E quello se lo è portato via – commentano ancora i cittadini. Molti rionali ritengono che il fenomeno dei furti e e dei danni ai beni pubblici, compresi i bivacchi, siano aumentati in area dopo l’apertura del "Drop-In" in via Giulio Benassi. Dalla città vengono tutti qui, nella notte bivaccano o, per passarsi il tempo fanno pure dei guai e, durante il giorno visitano il vicino "supermercato dello spaccio", fiorente nell’area verde XXII Aprile – concludono.

Valentina Reggiani