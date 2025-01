"Locali e movida portano benefici"

"Più spazio hanno i locali, più la città ne trae vantaggio, perché l’intera comunità viene così coinvolta. Anche per questo non bisogna sottovalutare la funzione dei dehors quando si guarda all’attrattività e alla sicurezza di un luogo – afferma Marco Carini –. Negli ultimi quindici anni, Modena è migliorata molto, anche se recentemente ho notato un peggioramento per quanto riguarda i rifiuti e la sporcizia. Sulla sicurezza, invece, noto che lo sforzo messo in atto è importante e costante, anche se ci sono episodi che intimoriscono e non poco, come le frequenti aggressioni. Aumentare i presidi aiuterebbe a dare meno spazio a situazioni critiche, in centro storico così come in altre zone".