Locali fracassoni, proteste in centro "Dal Novi Sad musica altissima"

di Stefano Luppi

Si apre in città un nuovo fronte di residenti scontenti. Sessanta famiglie, circa 150 persone che vivono tra le vie Fontanelli, Bacchini e Fabriani sui due lati del Novi Sad nei giorni scorsi hanno contattato attraverso alcuni ’portavoce’ il Carlino per rendere nota la preoccupazione che a loro dire cresce in un’area centrale della città, importante e non di rado al centro di problematiche. Con episodi nello spazio verde anche di gravità massima, come l’omicidio di un 16enne di origine pakistana, poche settimane fa, che si aggiunge allo spaccio serale piuttosto frequente in zona. "Siamo stufi di tutta questa situazione – dicono questi cittadini – siamo nel centro cittadino, ma avvengono episodi terribili e pericolosi. Inoltre non ne possiamo più di tutto il rumore della musica che da anni nella bella stagione non ci permette di dormire di notte. Abbiamo fatto per anni chiamate notturne alla polizia municipale, abbiamo chiesto l’intervento dell’amministrazione, ma non si è risolto nulla e una nuova stagione calda è alle porte".

Siamo in via Fontanelli, il proseguimento di viale Berengario che costeggiando il Foro Boario corre lungo il lato del Novi Sad dove è situata l’entrata al parcheggio sotterraneo. I residenti che affacciano su questo lato del parco, come vedremo, avevano problemi con l’ex ’Gossip’, il bar al centro dell’area verde ora chiuso e con il locale ’Kinder Garden Modena’ di via Fontanelli 12. Nell’area in questione il traffico è intenso, sia di giorno che di sera. Al numero 33 da decenni c’è un edificio completamente abbandonato a se stesso, mentre poco oltre si aprono gli spazi del dipartimento di Economia di Unimore, ovviamente vuoti di sera e di notte. Poi iniziano i numeri civici delle abitazioni di questa via – condomini nascosti da alti cancelli – che proseguono fino agli ’ex Cappuccini’ all’altezza della rotonda con Monte Kosica. I residenti della zona dicono di non poterne più, come spiegano due portavoce, Marco e Luca. "Io abito qui da quattro anni – dice Luca che attualmente è impegnato in una raccolta firme che, per il momento, conta 50 persone – e ho riscontrato che i vicini hanno da tempo problemi legati al rumore che proviene dal vicinissimo Novi Sad. Pensavamo fosse un problema dell’ex Baluardo, mentre abbiamo visto, poi, che erano il bar Gossip e il Kinder Garden, ancora più vicino. Vorrei essere chiaro: siamo favorevoli alle buone frequentazioni e ai locali che le alimentano, ma ci vuole equilibrio con le persone che qui vivono e dormono. Addirittura so di residenti che d’estate decidono di dormire in corridoio perché la musica va avanti fino a notte fonda. Si può? Qui c’è gente che al mattino si alza per lavorare. Abbiamo contattato nel corso del tempo gli uffici ambiente e viabilità del Comune così come, a notte fonda e molte volte, la polizia municipale. A un certo punto sono venuti a fare i controlli nel nostro condominio per vedere se i decibel dovuti ai locali fossero troppi, ma guarda caso i locali ne erano a conoscenza e quella volta la musica era bassa". Conferma il vicino, il signor Marco che qui vive da oltre 40 anni: "La situazione non è mai stata semplice, ma ora peggiorerà. Quando abbiamo letto che nella futura pinseria il gestore pensa a musica per tutta la notte, ci siamo allarmati non poco. E così, mi hanno detto, i residenti del lato di via Fabriani. Oggi il Kinder Garden fa musica dal vivo solo in alcune serate, per fortuna, ma in passato hanno anche preso multe per non avere rispettato le regole. Qui davvero non si vive, non si comprende che il riverbero della musica si diffonde nelle case vicine e non si riesce neppure a sentire la televisione tanto che dobbiamo chiudere le finestre. Sappiamo di non vivere in campagna, ma siamo sinceramente stanchi e l’anno prossimo a Modena si voterà".