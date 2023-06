Locali ’fuorilegge’: sospese due attività

Si è concluso l’altra sera un nuovo intervento di controllo straordinario del territorio in viale Crispi, viale Gramsci e nella zona della stazione autocorriere, disposto dal Questore e mirato ai pubblici esercizi oggetto di recenti segnalazioni. Nel complesso, il servizio interforze ha controllato amministrativamente 6 locali in viale Crispi, viale Gramsci, via Fabriani e via Emilia Ovest. In particolare, il titolare di un negozio di vicinato di viale Gramsci è stato sanzionato dall’ispettorato del lavoro con sospensione immediata dell’attività per mancata elaborazione del Dvr. Lo stesso è stato sanzionato dalla polizia locale per vendita abusiva di alcolici e dalla guardia di finanza per mancata revisione del misuratore fiscale. Ulteriori sanzioni sono state elevate dall’ispettorato del lavoro per un importo di 4.500 euro. Stessa sorte per un esercizio pubblico di via Emilia Ovest. In via Fabriani un esercizio pubblico è stato sanzionato per assenza del titolare con requisiti per condurre l’attività e mancato pagamento del canone tv.