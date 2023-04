Locali sicuri, affittacamere al setaccio

Bed & breakfast sotto la lente dei carabinieri. I militari dell’Arma, infatti, nelle scorse ore hanno controllato B&b e affittacamere nell’ambito dell’operazione ’Locali Sicuri’, iniziata il 13 marzo scorso con le verifiche negli esercizi pubblici. La nuova campagna è stata focalizzata sulle strutture ricettive dei 47 comuni del territorio modenese, in una più ampia strategia di prevenzione per la tutela della sicurezza pubblica, che muove dal controllo delle registrazioni delle persone alloggiate, sino all’identificazione di quelle che gravitano nelle immediate adiacenze, così da accertare l’eventuale presenza di persone sospette, ricercate o comunque ritenute pericolose.

I carabinieri delle Tenenze e Stazioni della provincia di Modena, anche con il supporto degli equipaggi dei Nuclei Operativi e Radiomobile, hanno controllato 128 attività economiche del settore, non rilevando irregolarità. L’Arma di Modena, con questa nuova fase di controlli, si prefigge lo scopo di garantire la serena e sicura fruibilità delle strutture ricettive, da parte di tutti i cittadini e turisti, allontanando e scongiurando ogni forma di criminalità.