Localizza le cuffiette rubate: scatta la denuncia per ricettazione

Nei giorni scorsi gli agenti della squadra volante della questura hanno denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 26 anni per il reato di ricettazione. Verso le ore 16.30, gli agenti durante il normale servizio di controllo del territorio nel transitare in via Polonia venivano fermati da un cittadino, il quale riferiva di aver localizzato, attraverso un app, le proprie cuffie auricolari che gli erano state sottratte all’interno dell’abitacolo della propria autovettura due giorni prima in un’altra provincia. In pratica l’uomo aveva subito un furto sulla macchina in sosta fuori dal territorio Modenese e ora l’applicazione localizzava le sue cuffiette proprio a Modena. In effetti sul posto gli operatori hanno individuato due uomini seduti su una panchina, uno dei quali all’atto del controllo di polizia spontaneamente ha consegnato le cuffie in questione, che, dotate di matricola, risultavano essere proprio quelle asportate al richiedente. Il 26enne è stato pertanto denunciato in stato di libertà per ricettazione non essendo in grado di dimostrarne la legittima provenienza e denunciato per inosservanza delle norme sul soggiorno. E’ probabile che il ragazzo abbia acquistato le cuffie rubate attraverso una ’filiera illecita’ o direttamente dal ladro che le ha rubate. Al vaglio dell’ufficio immigrazione la posizione dello straniero.

Nella stessa serata e fino a tarda notte, la Polizia di Stato aveva svolto controlli straordinari nell’area della stazione ferroviaria, viale Crispi, viale Mazzoni e zona Tempio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina nonché controlli amministrativi presso le strutture ricettive. Il dispositivo, diretto dal dirigente della divisione Polizia Amministrativa della Questura ha visto impegnate le volanti sul territorio, equipaggi del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato, pattuglie della guardia di finanza e della polizia locale. L’area racchiusa tra viale Monte Kosica, stazione dei treni e piazzale Natale Bruni è stata presidiata fino a tarda notte attraverso reiterati posti di controllo, che non hanno fatto emergere particolari criticità. L’attività ha permesso l’identificazione di 85 persone, di cui 6 straniere e di controllare 36 autovetture.