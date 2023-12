Lodi: "Nessun rincaro per le imprese"

Sotto l’albero di Natale le associazioni imprenditoriali di Mirandola strappano all’assessore al Bilancio e ai tributi del Comune, Roberto Lodi, la conferma che anche per il 2024 non saranno ritoccate e non applicati aumenti per quanto riguarda imposte e tariffe, rivolte alle imprese e ai cittadini. L’annuncio è stato dato in occasione dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi con i rappresentanti delle categorie economiche.

Ribadita anche la proroga delle esenzioni e riduzioni in tema di canone unico di pubblicità e di occupazione del suolo pubblico. Nel suo excursus sulle intenzioni dell’amministrazione in tema di bilancio di previsione, l’esponente della giunta comunale ha ricordato come sia stata – altresì – ridotta la tariffa per la raccolta dei rifiuti nel centro storico e congelate le imposte relative alle tariffe della Scuola di Musica, e anche che – a seguito dell’accorpamento dei due scaglioni Irpef decisa dallo Stato – Mirandola ha optato per applicare l’aliquota più bassa.

In materia di sicurezza verranno confermati i contributi destinati all’istallazione di sistemi antintrusione per abitazioni private e attività commerciali. Lodi, inoltre, ha ribadito la volontà di proseguire con la politica che premia il ravvedimento operoso in caso di ritardi dei pagamenti, che prevede per chi opta per la conciliazione sanzioni ridotte dal 30% al 5%.

Preoccupazione è stata, invece, espressa nell’incontro sul futuro di Aimag, segnalando come con l’entrata preponderante del socio privato Hera, da più parti sono cominciate a giungere le prime lamentele a proposito della raccolta rifiuti. Questo gli ha permesso di ricordare lo sforzo dell’amministrazione nel triennio 2021-2023 per contenerle.

"Siamo riusciti nell’intento – ha affermato Lodi – grazie a un investimento da parte di questa amministrazione di 870 mila euro e ad oggi, le tariffe di Mirandola, risultano le più basse di tutto il territorio".

Concludendo l’esposizione delle misure che sta per adottare l’amministrazione con la presentazione del bilancio, l’assessore ha fatto presente come la continua attività di lotta all’evasione e di riscossione degli avvisi emessi permetterà di intervenire anche sulle tariffe rifiuti 2024, avendo a disposizione circa 400 mila euro per calmierare i probabili aumenti che saranno decisi da Aimag.

Da ultimo sul tema della governance di Aimag Lodi ha esortato tutte le associazioni imprenditoriali ad una approfondita riflessione sull’evoluzione della vicenda giudiziaria e sulle prospettive future della multiutility. Concludendo il confronto con le associazioni economiche, l’assessore ha espresso la "convinzione di riuscire a presentare il suo ultimo bilancio perseguendo nella non facile politica di contenimento della pressione fiscale, senza alcun ricorso ad aumenti".

Alberto Greco