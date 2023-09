L’officina Acciuffi festeggia il mezzo secolo di storia

L’Officina Fratelli Acciuffi è al giro di boa del mezzo secolo. Una cerimonia oggi alle 17.30 nella sede di via Turati in località "Torre 2" ricorderà la sua nascita, nel 1973, coincisa con l’effettuazione di lavorazioni meccaniche di precisione. Da allora sono passati diversi lustri ed è cambiata la sede col trasferimento nel 2003 nell’attuale insediamento, esteso su una superficie di 3000 mq di cui oltre 1500 coperti, ha ampliato l’organico arrivato oggi a contare 18 unità ed è cambiata nel 2008 anche la proprietà passata a due soci di Medolla, Stefano Bonfatti, che ne controlla la maggioranza, e Sergio Acerbi (nella foto). Col loro arrivo si è avuta una evoluzione produttiva, che ha portato l’azienda in pochi anni a specializzarsi nelle lavorazioni di materie plastiche. "L’impiego di un parco macchine all’avanguardia e personale altamente specializzato – ci dice Bonfatti - ci ha portato a consolidare una preziosa esperienza nella lavorazione dei materiali plastici mediante asportazione di truciolo. Questo metodo di lavoro è in grado di offrire molti vantaggi: alta precisione dimensionale, possibilità di produrre prototipi e piccole serie, assenza totale di costi dovuti alla progettazione e realizzazione di stampi o attrezzature in genere, esecuzione di componenti non stampabili". Grazie a questa duttilità al volgere del suo cinquantesimo la F.lli Acciuffi, che vanta molti clienti stranieri in Europa, si trova nella condizione di guardare al suo futuro con ottimismo. "Lo spazio di produzione – conferma Bonfatti – è diventato ristretto e ci stiamo guardando attorno".

al.g.