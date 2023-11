Logistica e spedizioni solo per under 29

Il Centro per l’Impiego di Carpi sta raccogliendo candidature per conto della società Porrini srl di un impiegatoa operativoa che si dovrà occupare di logistica e spedizioni e che non abbia più di 29 anni di età. La persona prescelta, dopo un periodo in affiancamento, dovrà occuparsi di gestione, coordinamento e supervisione dell’operato fornitori, di assistenza clienti. Al candidatoa è richiesta la conoscenza e uso del pc, il possesso di patente categoria B e la disponibilità al lavorare a tempo pieno. Al candidatoa verrà proposto un contratto di apprendistato. La sede di sede di lavoro sarà a Campogalliano. Trasmettere il proprio curriculum entro il 07112023. Le domande vanno inviate a impiego.carpi@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe