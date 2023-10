Logo ’De.C.O’ per Bensone, tortellini e mostarda

Il bensone e i tortellini al forno del ‘Panificio Mollica’, e la mostarda fina del ristorante ‘L’incontro’, sono i primi prodotti locali ai quali viene attribuita la ‘De.C.O.’, cioè la Denominazione Comunale di Origine, con l’uso del relativo logo. La Giunta, accogliendo il parere favorevole dell’apposita Commissione, ha approvato la delibera di conferimento, e con essa i rispettivi disciplinari di produzione (ricette) e l’autorizzazione a iscrivere le tre prelibatezze nell’elenco ufficiale dei prodotti ‘De.C.O.’.

I due esercizi commerciali, che hanno sede rispettivamente in via Guaitoli e in via delle Magliaie, possono ora fregiarsi del titolo e utilizzare l’immagine del falcone di Re Astolfo, come stilizzato da Marcello Buganza. Mentre per bensone e tortellini al forno sono stati utilizzati dei nomi generici, il gustoso ripieno è stato registrato con il nome ‘Mostarda fina di Carpi - L’Antica Mostarda dei Pio’.