L’olimpionica Iorio si fa tatuare i cinque cerchi

Ospiti ‘olimpici’ nell’Alle Tattoo Shop di Limidi di Soliera. Elisa Iorio, fiera rappresentante modenese della ginnastica artistica, ha scelto di tatuarsi i cinque cerchi olimpici dopo aver conquistato la medaglia d’argento alle recenti Olimpiadi di Parigi 2024. La ginnasta ha deciso di affidarsi ad Alessandro Bonacorsi in arte ‘Alle Tattoo’, noto tatuatore, influencer e Guinness Man della zona, per celebrare questo straordinario traguardo. Nata nel 2003, la Iorio vanta un palmares impressionante: oltre all’argento alle Olimpiadi di Parigi (dove ha gareggiato con una caviglia infortunata), ha ottenuto l’oro a squadre e il bronzo alla trave agli Europei juniores di Glasgow nel 2018, un bronzo ai Mondiali in Belgio nel 2023, che le ha garantito la qualificazione olimpica e nel 2024 ha aggiunto due medaglie agli Europei di Rimini. Sabato scorso, sia Elisa che il suo fidanzato, Yumin Abbadini, altro talento della ginnastica italiana, hanno deciso di immortalare per sempre il loro successo con i cerchi olimpici, ora indelebili sulla loro pelle grazie all’abilità di Alle Tattoo. Per rendere ancora più speciale questo momento, Elisa ha donato un ricordo autografato della sua esperienza olimpica al MAT75 Art Tattoo Museum, dove, come da tradizione, ogni atleta lascia un segno che verrà esposto con orgoglio. Una piccola curiosità: Yumin ed Elisa sono rispettivamente gli atleti olimpici n.238 e 239 che Alle Tattoo ha tatuato nella sua lunga e variegata carriera. Alessandro, infatti, ha ben 35 anni di attività alle spalle, cinque libri scritti e il sesto in attesa solo di essere presentato. E un sogno, che il 13 febbraio 2023 è diventato realtà: ha aperto, a Limidi di Soliera, il Museo Mat75, il Museo permanente del tatuaggio più grande al mondo. Insomma, una medaglia festeggiata due volte grazie ai tatuaggi artistici. Un ricordo indelebile per non dimenticare un evento eccezionale.

m.s.c.