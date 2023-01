"Lollobrigida, che emozione quella volta a Concordia"

I più anziani ricordano quando Gina Lollobrigida salì fin su a Concordia sulla Secchia una giornata d’autunno del 1973 per fare da madrina ad una triennale di pittura che metteva insieme le opere nei migliori pittori naif di tutta Italia, accogliendo l’invito di un tabaccaio locale, Vicenzo Zanardelli, appassionato di pittura e all’occasione gallerista, organizzatore di riuscite mostre. Fu tra l’altro uno dei primi a proporre al pubblico le opere di Antonio Ligabue.

A ricordare quella circostanza nel giorno della scomparsa di Gina Lollobrigida (morta ieri a 95 anni) - trasformatasi in un evento locale capace di richiamare centinaia di persone, anche per la presenza di un altro volto molto illustre della televisione come Mike Bongiorno, nonché di invitati piuttosto noti come il pittore ferrarese Alberto Cavallari, il modenese Tino Pelloni ed il surrealista Lanfranco - è il giornalista e critico d’arte di San Martino Spino Sergio Poletti. Ebbe il privilegio, come racconta lui stesso, di trascorrere "quasi due ore con l’attrice allora quarantaseienne" che ha fatto la storia del cinema e che ha lavorato con i migliori registi, in Italia, in Francia, negli Stati Uniti, nota per essere essa stessa una grande appassionata di fotografia, oltre che di scultura e pittura. Nelle ore precedenti quella vernice, che esponeva circa trecento opere, la "Lollo" si appartò nelle sale della mostra con lo stesso Poletti. "Il tempo trascorse senza che ce ne rendessimo conto – ci dice Poletti – e in quel lasso di tempo praticamente mi raccontò quasi tutta la sua carriera, soprattutto artistica, esigendo un mio giudizio su ogni opera esposta. A partire dal ritratto del vincitore, il mantovano Pietro Ghizzardi. Unico testimone ammesso un fotografo professionista di San Possidonio, che scattò più di un centinaio di immagini".

Fuori intanto una folla curiosa premeva, sbuffava e protestava per entrare. "Praticamente – continua Poletti – si creò un grande feeling, ero ammirato da tanta presenza e dagli occhioni così belli della famosissima attrice, un’icona. Vestiva una pelliccia arancio, sintetica per non offendere gli ambientalisti, soffriva un po’ solo per il vitino di vespa stretto da un’alta cintura. Nell’incontro mi parlò del figlio Andrea Milko (nato dal matrimonio col medico sloveno Mirko Skofic ndr), della sua passione per il disegno (pubblicò su Topolino il suo primo quadro a 10 anni), degli studi all’Accademia di Belle Arti (per sostenere la quale vendeva disegni e sanguigne), una scuola che la formò facendola diventare un’ottima pittrice e scultrice, di livello internazionale. E mi parlò del suo nuovo interesse per la fotografia, perché con i film aveva rallentato. Voleva ritrarre grandi personaggi, mi parlò della televisione, della sua passione per il canto e di un sacco di altre cose".

Alberto Greco