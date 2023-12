L’omaggio a Beccari e Moreali. Medaglie d’oro al valore civile: "Salvarono gli ebrei braccati"

Ieri, al Teatro Troisi, nel corso della cerimonia pubblica, la capo di gabinetto della prefettura di Modena ha consegnato le Medaglie d’oro al valor civile della presidenza del Consiglio nelle mani di Clelia Reggiani e Stefano Moreali, rispettivamente nipoti di don Arrigo Beccari e Giuseppe Moreali, dichiarati, già dal 1964, Giusti tra le Nazioni allo Yad Vashem "per aver assistito e salvato, durante la seconda guerra mondiale, ragazze e ragazzi ebrei rifugiatisi a Villa Emma". Negli anni 1942-43, nel corso della seconda guerra mondiale, mentre in tutta Europa erano in vigore le leggi razziali, giunsero infatti alla stazione di Nonantola, due gruppi di ragazze e ragazzi ebrei e i loro accompagnatori, provenienti da diversi Stati europei. Furono ospitati a Villa Emma (affittata dall’organizzazione ebraica Delasem), dove vissero studiando, lavorando nei campi o presso artigiani, intessendo diverse relazioni con la gente del posto, il parroco ed il medico condotto del paese. Dopo l’8 settembre ‘43, con l’arrivo dell’armata tedesca, la loro vita fu messa in pericolo, tanto che Beccari e Moreali, si attivarono subito dopo, rischiando l’arresto, nascondendoli nel seminario, nell’asilo delle suore e presso diverse famiglie del posto, organizzando poi la loro fuga verso la salvezza.

Un significativo riconoscimento, che giunge dopo 80 anni, ovvero quando il terzo e ultimo gruppo di ebrei composto di 8 persone, lasciò Nonantola, il 14 ottobre 1943, per raggiungere la Palestina. Tra i motivi del conferimento, il fatto che Beccari e Moreali, dopo avere messo in salvo i 73 ragazzi ebrei e i loro accompagnatori, continuarono ad impegnarsi nella Resistenza (a causa di questa attività clandestina, Beccari fu arrestato, condannato a morte dalla Gestapo e incarcerato fino al giorno della Liberazione), continuando nel corso della loro esistenza, in attività scolastiche, culturali e sociali per il paese.

Nel suo intervento, la sindaca di Nonantola Federica Nannetti ha rimarcato che la "ricompensa al merito civile" era stata richiesta nel 2015, dalla giunta comunale di Nonantola, a seguito della petizione popolare, avanzata da don Emanuele Mucci parroco di Bagazzano e dal comitato promotore, che in poche settimane raccolse tra la gente oltre tremila firme. Una menzione anche a don Gianni Gilli, il prete scultore, autore di una statua in bronzo dedicata a don Arrigo che, nel 1978, ha girato il primo film e scritto un libro sui fatti di Villa Emma.

Tra gli ospiti, la delegazione del comune gemellato di Les Mureaux, e alcuni "discendenti dei Ragazzi" giunti appositamente da Israele: Yael, Talia e Noa figlie di Jakob Goldberg e Janna nipote di TilaNagler Offenberger. "Mio padre – ha ricordato Yael – quando giunse a Nonantola aveva solo 13 anni. Ha sempre detto di essersi trovato bene, tra amici, andava in giro in bicicletta, mangiava gelati... Oggi, ho 13 nipoti, e voglio ringraziare i nonantolani perché – ha chiuso – salvando i nostri cari, ci hanno donato la vita".