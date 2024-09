L’omaggio a Dalla e Caruso. Con il piano suonato... a piedi nudi

Maurizio Mastrini suona scalzo, a piedi nudi. Anche nel contatto fisico con lo strumento è custodita l’emozione della musica. E a volte suona anche al contrario, ovvero leggendo le partiture dall’ultima alla prima nota. Vive in un eremo in Umbria, ma gira il mondo con il suo estro e le sue creazioni: negli ultimi dieci anni ha tenuto più di 800 concerti in vari continenti, con oltre 500mila spettatori. Stasera alle 21.15 sarà proprio lui a concludere la rassegna organizzata dal Salotto culturale presso il Cortile dell’Acero (ex Ospedale Estense), con ingresso a contributo libero: presenterà il suo nuovo lavoro "Ghost", dal titolo del brano composto nella celebre suite Caruso dell’Hotel Excelsior di Sorrento, la stessa che ispirò anche Lucio Dalla per la sua canzone capolavoro. Oltre a quattro inediti dall’album, proporrà una selezione di successi dal suo ampio repertorio, come la suite "W la vita", "Love Dream", "Freedom".

Un pianoforte a coda, interamente avvolto da un telo bianco, sarà l’immagine iniziale del concerto. Quasi a evocare un fantasma. "Ho scelto di pernottare nella suite Caruso a Sorrento per capire cosa si provasse a vivere quell’atmosfera. E così, come d’incanto, ho messo le dita sul pianoforte e tutto è nato all’improvviso – ha spiegato –. ‘Ghost’ è dedicato al grande cantante Enrico Caruso e al maestro Lucio Dalla. La composizione risulta eterea nel tema ma allo stesso tempo molto passionale, struggente, con un piccolo frammento dell’inciso che ricorda il celebre studio di Chopin ‘La caduta di Varsavia’. E come il film ‘Ghost’, ho pensato che possa trasmettere emozioni e sensazioni".

Eclettico e ammirato, Maurizio Mastrini ha studiato al Conservatorio Morlacchi di Perugia poi ha avviato una carriera che lo ha portato nei luoghi più suggestivi del mondo. Fra genialità e follia, è stato definito "il fenomeno": di certo, con la sua musica e i suoi recital, riesce a comunicare espressività e sensazioni. "Con Maurizio Mastrini si chiude una rassegna che è stata una scommessa proprio perché ha dato l’occasione ai modenesi di scoprire un nuovo luogo dove fare cultura, ovvero la nuova ala del Palazzo dei Musei – sottolinea Sabrina Gasparini, direttore artistico del Salotto culturale –. Abbiamo proposto vari spettacoli nell’ottica della trasversalità per cercare di coinvolgere persone con diverse preferenze, e la risposta è stata davvero soddisfacente". La programmazione del Salotto riprenderà in autunno presso il Piccolo teatro del centro culturale Alberione in via III febbraio, proprio accanto al Palazzo Ducale.

