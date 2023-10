L’omaggio a De André con i suoi musicisti

Grazie ai notai modenesi e alla loro associazione dell’Emilia-Romagna "Aldo dalla Rovere" i cittadini potranno assistere gratuitamente, sabato 21 ottobre alle 18.30 al Forum Monzani, al concerto "Mille anni ancora… ricordando Fabrizio De André". Una ghiotta occasione perché sul palco a far rivivere le canzoni del grande artista genovese scomparso nel 1999, saranno i musicisti che lo hanno accompagnato per anni, Ellade Bandini, Giorgio Cordini e Giancarlo Parisi. L’evento musicale - illustrato ieri (nella foto) dall’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi insieme a Giannantonio Pennino, presidente della Associazione notai dell’Emilia Romagna, Antonio Nicolini, presidente del Consiglio notarile di Modena, Alessandro Mistri del consiglio direttivo dell’Associazione "Dalla Rovere", il batterista Ellade Bandini - concluderà il convegno "Dall’indagine della volontà all’indagine delle intenzioni" che porterà quel giorno a Modena notai da tutta la regione per la 41esima edizione della "Festa dei lustri". Proprio Bandini ha ricordato il suo lungo rapporto con De Andrè, iniziato nel 1984 e anche con Francesco Guccini e i Nomadi, conosciuti negli anni ’60.

"La mia grande fortuna e l’onore di suonare con De Andrè - spiega il ferrarese Bandini - arrivarono in un momento in cui ero molto tranquillo perché facevo yoga e quindi non ebbi difficoltà a rapportarmi con un artista dal carattere imprevedibile. C’era sempre molta tensione prima dei concerti: proprio negli ultimi minuti dall’apertura del sipario, perché prima il grande cantautore scherzava con tutti e diveniva serissimo solo nella imminenza della presentazione al pubblico. In quei momenti di forte concentrazione la dozzina di musicisti si sentiva sola con lui davanti a quel sipario, fino a quando Fabrizio partiva e allora l’emozione del pubblico era davvero palpabile e ci generava grossa adrenalina. Negli anni tra il 1984 e il 1999 ho partecipato così a quasi a tutti i suoi concerti, anche a Modena: erano quasi sempre perfetti a quel tempo, ma per lui non andavano mai bene e così teneva alta la tensione urlando e anche lanciando bicchieri. E’ stato un onore lavorare con lui". Il concerto è a ingresso libero, senza prenotazione fino a esaurimento posti.

Stefano Luppi