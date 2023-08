L’omaggio a Federico Garcia Lorca Al Poesia Festival letture e musiche

Il Poesia Festival, alla XIX edizione, rende omaggio a Federico Garcia Lorca. L’apputamento è domani, alle 21, nella cornice di piazza Montecuccoli a Pavullo, un evento dedicato interamente al celebre poeta, drammaturgo e regista teatrale spagnolo. Federico Garcia Lorca sarà ricordato dalla narrazione di Roberto Alperoli e dalle letture di Claudio Calafiore. Considerato una delle voci più originali del panorama letterario europeo, Federico Garcia Lorca è il poeta spagnolo più tradotto di tutti i tempi. La sua poesia così piena di colori, di immagini, di musica, di teatro e di metafore proviene dalla tradizione andalusa ma anche dalle avanguardie artistiche dei primi del Novecento, il surrealismo soprattutto.

È su un doppio versante, popolare e colto, che si sviluppa tutta la sua opera poetica e teatrale, come si vede nei suoi primi lavori, Libro de Poemas, Canciones e Poema del cante jondo. La sensazione dell’indefinito, il mistero, la morte, le passioni violente, primitive e oscure dell’animo umano sono tematiche tipiche della lirica quanto del teatro lorchiano, una ricerca squisitamente personale che riflette la sensibilità e l’irrequietezza dell’artista. Federico Garcia Lorca è stato una delle prime vittime della guerra civile in Spagna, ucciso dai franchisti il 19 agosto 1936, e proprio in questa data simbolica Poesia Festival ha scelto di ricordarlo.

Claudio Calafiore, noto attore modenese, diplomato all’accademia Antoniana d’Arte Drammatica, vanta una pluriennale attività professionale a fianco di importanti registi. Lavora con alcuni dei più importanti teatri stabili pubblici e privati. Apre la sua attività teatrale al campo dell’insegnamento, della drammaturgia e della regia. Fonda la compagnia della Cerca di Ferrara della quale è regista e direttore artistico. È il direttore artistico del Teatro Nero di Modena. Le letture e le narrazioni saranno intervallate dalle musiche e dal ballo di Chiara Guerra (ballo, palmas), Corrado Ponchiroli (voce, ballo, palmas), Matteo Ferrari (flauto), Andrea Candeli (chitarra). Chiara Guerra dal 1996 viaggia annualmente a Madrid, Sevilla e Jerez de la Frontera per studiare con maestri di calibro internazionale e in accademie, tra cui Amor de Dios e Academia de baile Chiqui de Jerez. Corrado Ponchiroli come bailaor di diverse compagnie di flamenco si è esibito in numerosi festival di danza e teatri italiani, quali. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso i sotterranei del Palazzo Ducale