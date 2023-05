L’omaggio a London di Bosso e Biondini

Due musicisti di fama internazionale, Fabrizio Bosso (tromba) e Luciano Biondini (fisarmonica), saranno protagonisti questa sera a Maranello del ‘Concerto per Jack London’: un ‘melodramma jazz d’amore e pugilato’ in cui si incontrano teatro e musica. Lo spettacolo, dalle 21,30 al Parco Ferrari, è tratto dal romanzo ‘The Game’, di London, scritto nel 1905. Il testo è stato liberamente adattato per la scena da Silvio Castiglioni, narratore. Lo spettacolo di stasera è a cura del Comune di Maranello, in collaborazione con Mo’ Better Football, ATER Fondazione e con il sostegno di Fondazione di Modena.

c. b.