L’omaggio a Lucio Bruni. Il concerto in memoria

Dalle 18 di oggi alla Tenda (viale Molza angolo via Monte Kosica) si terrà un evento dedicato alla memoria di Luciano (Lucio) Bruni, ricordato come pianista e compositore jazz di grande rilievo nel panorama musicale italiano e importante punto di riferimento nella scena musicale cittadina. Lucio Bruni, scomparso improvvisamente nel settembre 2024 a soli 63 anni, è stato amico e collaboratore di artisti di spicco, come Vinicio Capossela, il quale gli ha dedicato alcune pagine del suo libro ’Eclissica’.

Autore ed esecutore sensibile ed eclettico, Bruni aveva iniziato a suonare il pianoforte dall’età di 8 anni, poi a 14, l’incontro con il jazz. Lucio Bruni è ricordato non solo per il suo virtuosismo, ma anche per la sua disponibilità, per il suo entusiasmo, per la sua capacità di essere tutt’uno con la musica e di saperla trasmettere. Bruni ha svolto un’importante attività didattica infondendo con paziente e attenta naturalezza ai propri allievi conoscenza e passione per la musica. Fra i suoi allievi anche lo stesso Capossela, negli anni ‘90, periodo in cui abitò a Modena.

Per ricordare Lucio e dare continuità al suo lascito umano e artistico, oggi si terrà anche una jam session tra i musicisti modenesi con cui ha collaborato: Amos Amaranti, Andrea Burani, Stefano Cappa, che ha curato l’evento, Beppe Cavani, Alessandra Ferrari, Enrico Lazzarini, Lara Luppi, Moreno Marani, Andrea Medici, Simone Pederzoli, Federico Sportelli, Corrado Terzi, Maurizio Tofanetti, Tommy Togni. Michele Vignali, Cesare Vincenti e Claudio Zuppiroli. Saranno eseguiti brani degli artisti a cui Lucio era più legato, fra cui Bill Evans, Keith Jarrett, Chick Corea, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Pino Daniele, Lucio Battisti, Lucio Dalla. A questi due ultimi autori Bruni era particolarmente legato.

L’evento di oggi sarà ad ingresso gratuito.