L’omaggio al sacerdote. Una targa per don Ruspaal parco Santa Caterina. Domani l’inaugurazione

Modena e la Crocetta ricordano don Sergio Mantovani, nel quinto anniversario della sua scomparsa. Domani, presso il parco Santa Caterina, sul lato di via Mar Ligure, verrà infatti svelata una targa commemorativa dedicata al prete conosciuto come "don Ruspa": così amava chiamarlo la sua comunità, da quando Enzo Ferrari in persona, amico del sacerdote, gli diede questo appellativo per via del famoso caso dell’antica pieve di Santa Caterina abbattuta dal sacerdote con una ruspa. Don Mantovani, amato parroco della comunità di Santa Caterina e guida spirituale per 40 anni dei piloti della Formula 1, è stato un personaggio senza eguali per la città e per il mondo dello sport. Ha lasciato un segno profondo e prova ne è il fatto che quella di domani sarà già la seconda opera in suo ricordo, dopo il busto inaugurato due anni fa nel giardino della scuola dell’infanzia Cuore Immacolato di Maria, e altre iniziative analoghe sono previste nei prossimi anni, a partire dal museo con la sua collezione di fotografie e memorabilia della Formula 1. La targa, di forma ovale e in acciaio, sarà appoggiata a un leggio e recherà un’immagine del don con una sua frase. L’opera è stata realizzata dall’artista Alessandro Rasponi. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Bosi, e l’autore dell’opera, oltre a tanti parrocchiani. L’iniziativa di domani è organizzata dal comune di Modena e dalla parrocchia del Santissimo Crocifisso - Santa Caterina in collaborazione con il Club Motori di Modena - Scuderia Modena Corse. Inaugurazione alle ore 16.30, seguirà alle 18.30 la messa presso la chiesa del Santissimo Crocifisso in via Mar Mediterraneo, presieduta da don Carlo Bertacchini.

Alessandro Socini