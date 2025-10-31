L’omaggio alla Tosca. Raina ospite d’onore per celebrare Puccini

Con la sua voce d’oro, il suo portamento nobile e la sua spiccata personalità, Raina Kabaivanska è – senza ombra di dubbio – la Tosca per antonomasia della storia dell’opera degli ultimi decenni. Non a caso, proprio "Tosca" e "Madama Butterfly" sono i due titoli che il soprano ha cantato più di frequente, i suoi cavalli di battaglia. "Non ricordo nemmeno più quante volte ho finito un’opera con un coltello in mano – ci ha raccontato in un’intervista –. E qualche volta, pugnalando il barone Scarpia, pensavo che avrei voluto davvero dare una lezione a certi prepotenti". Raina è stata ‘la’ Tosca e anche per questo sarà l’ospite d’onore della serata d’onore che si terrà domani al Teatro dell’Opera di Roma: verranno celebrati i 125 anni del capolavoro di Puccini che debuttò proprio nella capitale nei primi giorni del 1900 e che verrà eseguito nella ricostruzione dell’allestimento originale. Protagonisti sul palco saranno Eleonora Buratto, Jonathan Tetelman e Luca Salsi, con l’orchestra diretta dal maestro Daniel Oren. Tutta la serata verrà trasmessa in diretta dalle 20.50 su Rai3, con la conduzione di Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi. Durante il primo intervallo, Raina Kabaivanska verrà intervistata e racconterà di come abbia vissuto d’arte insieme a Tosca.

Tanti ricordi legano il soprano a quest’opera. Nel 1974, quando Daniel Oren debuttò all’Opera di Roma diresse proprio "Tosca", e in scena c’era lei, Raina. E sempre lei la cantò sullo stesso palcoscenico nel 1990 accanto a Luciano Pavarotti, in un’edizione storica. Nel 1976 Raina Kabavainska è stata anche protagonista del film per la tv tratto dall’opera di Puccini, girato nei luoghi reali della vicenda, accanto a Placido Domingo e Sherrill Milnes: il soprano ha raccontato che, nonostante tutte le precauzioni e protezioni, quando dovette lanciarsi da Castel Sant’Angelo, nella scena finale, era piuttosto emozionata e spaventata e... si fece coraggio con un bicchierino di whisky. Un altro episodio particolare, fra le 400 recite di "Tosca", avvenne allo Sferisterio di Macerata nel 1995: il tenore Fabio Armiliato che interpretava Cavaradossi venne realmente ferito durante la scena della fucilazione perché una delle armi, sia pure caricata a salve, esplose un colpo troppo forte. Raina, vedendo il sangue ‘vero’ in scena, interruppe la recita e chiamò i soccorsi.