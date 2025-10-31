Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Evan Delogu mortoI post di Walter e Andrea DeloguAllerta meteo arancioneRegista mortoFolle inseguimentoMamma Tamara
Acquista il giornale
CronacaL’omaggio alla Tosca. Raina ospite d’onore per celebrare Puccini
31 ott 2025
STEFANO MARCHETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. L’omaggio alla Tosca. Raina ospite d’onore per celebrare Puccini

L’omaggio alla Tosca. Raina ospite d’onore per celebrare Puccini

La Kabaivanska è tra le più amate interpreti del capolavoro che compie 125 anni. Domani sarà all’Opera di Roma e interverrà in diretta su Rai3.

Raina Kabaivanska nella Tosca insieme a Luciano Pavarotti nel 1990

Raina Kabaivanska nella Tosca insieme a Luciano Pavarotti nel 1990

Con la sua voce d’oro, il suo portamento nobile e la sua spiccata personalità, Raina Kabaivanska è – senza ombra di dubbio – la Tosca per antonomasia della storia dell’opera degli ultimi decenni. Non a caso, proprio "Tosca" e "Madama Butterfly" sono i due titoli che il soprano ha cantato più di frequente, i suoi cavalli di battaglia. "Non ricordo nemmeno più quante volte ho finito un’opera con un coltello in mano – ci ha raccontato in un’intervista –. E qualche volta, pugnalando il barone Scarpia, pensavo che avrei voluto davvero dare una lezione a certi prepotenti". Raina è stata ‘la’ Tosca e anche per questo sarà l’ospite d’onore della serata d’onore che si terrà domani al Teatro dell’Opera di Roma: verranno celebrati i 125 anni del capolavoro di Puccini che debuttò proprio nella capitale nei primi giorni del 1900 e che verrà eseguito nella ricostruzione dell’allestimento originale. Protagonisti sul palco saranno Eleonora Buratto, Jonathan Tetelman e Luca Salsi, con l’orchestra diretta dal maestro Daniel Oren. Tutta la serata verrà trasmessa in diretta dalle 20.50 su Rai3, con la conduzione di Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi. Durante il primo intervallo, Raina Kabaivanska verrà intervistata e racconterà di come abbia vissuto d’arte insieme a Tosca.

Tanti ricordi legano il soprano a quest’opera. Nel 1974, quando Daniel Oren debuttò all’Opera di Roma diresse proprio "Tosca", e in scena c’era lei, Raina. E sempre lei la cantò sullo stesso palcoscenico nel 1990 accanto a Luciano Pavarotti, in un’edizione storica. Nel 1976 Raina Kabavainska è stata anche protagonista del film per la tv tratto dall’opera di Puccini, girato nei luoghi reali della vicenda, accanto a Placido Domingo e Sherrill Milnes: il soprano ha raccontato che, nonostante tutte le precauzioni e protezioni, quando dovette lanciarsi da Castel Sant’Angelo, nella scena finale, era piuttosto emozionata e spaventata e... si fece coraggio con un bicchierino di whisky. Un altro episodio particolare, fra le 400 recite di "Tosca", avvenne allo Sferisterio di Macerata nel 1995: il tenore Fabio Armiliato che interpretava Cavaradossi venne realmente ferito durante la scena della fucilazione perché una delle armi, sia pure caricata a salve, esplose un colpo troppo forte. Raina, vedendo il sangue ‘vero’ in scena, interruppe la recita e chiamò i soccorsi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata