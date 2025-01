L’omaggio alle auto storiche e la visita in Pediatria

Con l’evento “La Befana dei Motori”, in programma nella giornata di eiri in Largo San Francesco, si è conclusa l’ampia rassegna di appuntamenti e iniziative del “Natale in Centro Storico” promosso e organizzata da Modenamoremio col patrocinio del Comune di Modena.

Presso la “Casa della Befana”, una delle novità proposte da Modenamoremio, e nella adiacente Calle di Luca, nella giornata dell’Epifania, il Club Motori di Modena e Scuderia Modena Corse, in collaborazione con Vitto Trattoria Italiana, hanno portato in esposizione decine di auto storiche e sportive, regalando ai bimbi presenti la possibilità di farsi fotografare sulle vetture più belle.Inoltre, nel corso della giornata di festa, le Befane di Modena Corse hanno distribuito giocattoli e piccoli omaggi ai bambini. Due auto anche al Policlinico per consegnare giocattoli ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria.