L’omaggio alle donne, accolte in Comune

"Parola d’ordine: riconoscenza". È il titolo che il sindaco di Pavullo, Davide Venturelli (nella foto), ha dedicato al momento di omaggio ad alcune rappresentanti femminili della comunità pavullese, ricevendole in Municipio e omaggiandole con un attestato, il gagliardetto della città e un mazzo di fiori, organizzato in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità. L’iniziativa sarà ripetuta ogni anno. Le protagoniste della Festa della Donna 2024 sono: Valeria Colombo, figlia della storica barista "Gianna" e imprenditrice; Carmen Bosi, maestra elementare, collaboratrice nell’impresa del marito, volontaria alla Casa di Riposo Fili d’Argento e alla Caritas parrocchiale; Bernardetta Graziani, insegnante, consigliere comunale di Pavullo, impegnata su tematiche etiche e sociali; Caterina Benedetti, maestra elementare e imprenditrice, volontaria in biblioteca con l’iniziativa "Nati per leggere". Assenti giustificate Maria Rubbiani, tra le fondatrici della Caritas di Pavullo e da oltre trent’anni volontaria a supporto delle fasce più deboli della popolazione; Anna Iacoli, per anni medico di base a Pavullo.

w. b.