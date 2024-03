L’omaggio alle vittime di Covid: "Una tragedia che ci ha unito. Non dimentichiamo la lezione"

di Giorgia De Cupertinis

Fu come uno tsunami. Impetuoso, violento, improvviso. Uno tsunami capace di travolgere e stravolgere la quotidianità di ognuno di noi. Uno tsunami che

spazzò via milioni di vite in tutto il mondo – 2.549 quelle modenesi – e impossibile da dimenticare.

Sono trascorsi quattro anni dal 2020, passato alla storia come l’anno della pandemia (domani si celebrerà infatti la giornata nazionale in memoria delle vittime) ma il ricordo di quanto vissuto "è ancora nitido nella nostra mente". Lo sanno bene, infatti, coloro che hanno vissuto i momenti più critici schierati in prima linea in corsia, vis a vis con il virus, con la paura, con il dolore. "È stato davvero uno tsunami. In tutto e per tutto – riavvolge il nastro Daniela Magnani, coordinatrice infermieristica della terapia intensiva del Policlinico –. La pandemia, è vero, cominciò prima in Cina, mentre poi quandò arrivò in Italia i primi casi furono registrati in Lombardia: noi qui abbiamo provato a preparci, ma questa drammatica esperienza era di una portata inimmaginabile".

"Dopo la prima ondata pensavamo di poter tirare un sospiro di sollievo – continua – ma purtroppo non fu così. Abbiamo vissuto una tragedia, in un momento in cui dovevamo pure mantenere le distanze. Non è stato facile, in primis per i pazienti".

I ricordi si susseguono uno dopo l’altro. "Mi ricordo – prosegue Magnani – quando riuscivo a leggere la paura negli occhi di tutti noi. Paura per una patologia che ai tempi non conoscevamo, di cui non sapevamo ancora molto. Alcuni si trasferivano temporaneamente in albergo per evitare di portare il virus in casa. Quello che non dimenticherò mai, però, fu il grande senso di solidarietà tra noi tutti e l’importantissimo lavoro svolto. Ogni singolo giorno".

Solidarietà che come un fil rouge ha legato i cuori di pazienti, medici, infermieri lungo le corsie dei reparti. "Abbiamo lavorato senza sosta, siamo arrivate allo stremo delle forze psicofisiche. Ma la priorità era ed è la salute degli altri – conclude – Abbiamo reagito a nuovi bisogni, ci siamo riorganizzati, in tempi rapidi. Abbiamo dimostrato grande flessibilità: è una lezione che ci ha insegnato tanto".

"Ci chiamavano eroi, ma non eravamo eroi – aggiunge Giovanni Pinelli, direttore medicina interna e area critica Baggiovara – e in alcuni momenti ci siamo sentiti realmente sprofondare la terra sotto i piedi. Abbiamo dovuto fare uno sforzo organizzativo non comune, abbiamo sperimentato senza avere ’modelli’ da emulare. Se da un lato ripensare a questa esperienza è doloroso, dall’altro dobbiamo fare tesoro di quello che abbiamo imparato. Nella nostra provincia abbiamo saputo coordinare bene le attività fin da subito. Sapevamo che stavamo vivendo una situazione critica, ma lo spirito di comunione, per fortuna, non è mai mancato".

Una vera e propria rivoluzione, nella sanità ma anche nella quotidianità di ogni cittadino. "Abbiamo dovuto riorganizzarci completamente e anche ora facciamo tesoro di quello che abbiamo imparato. E’ un bagaglio che ci porteremo dietro per sempre – spiega Emanuela Biagioni, dirigente medico della terapia intensiva del Policlinico – fu qualcosa di surreale, di inaspettato e violento. Abbiamo sostenuto un ritmo di lavoro molto pesante: di fronte avevamo una malattia sconosciuta, fuori dal normale. Una malattia che ha impattato sulla vita di tutti noi, in primis su chi l’ha vissuta in prima persona. Persone che portavano avanti la loro routine di tutti i giorni e poi si sono trovati all’improvviso chiusi in ospedale, con la paura di morire. Abbiamo sempre lavorato con grande forza e determinazione".