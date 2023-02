L’omaggio degli amici del Camper e fiori allo stadio per Galvano

Oltre un centinaio di persone hanno accompagnato Francesco Galvano nell’ultimo viaggio terreno.

La camera ardente dello storico tifoso del Carpi, scomparso per un malore a 62 anni, si è aperta ieri mattina in città per stare vicini alla moglie Nataliya, al fratello Antonino, arrivato dalla Sicilia assieme a una nipote e a un cugino, e ai tanti amici del club "Quelli del Camper biancorosso", che Francesco aveva contribuito a fondare e con cui aveva girato l’Italia al seguito della squadra biancorossa.

Fra i presenti anche i rappresentanti dell’Ac Carpi e l’ex presidente Claudio Caliumi.

Tanti i momenti di commozione, interrotti dagli applausi e dalle lacrime, durante l’ultima benedizione, accompagnata da un mazzo di fiori che è stato poi deposto anche all’ingresso dello stadio "Cabassi".

L’ultimo viaggio di Galvano è poi proseguito verso Bologna per la cremazione e in aereo per la Sicilia, dove le ceneri sono state tumulate a Porto Empedocle con i genitori.

d.s.