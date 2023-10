L’omaggio di Cavezzo. Giardino degli Angeli per accogliere i bambini mai nati

In occasione della giornata dei bambini mai nati, ieri al cimitero di Cavezzo è stato inaugurato ‘Il Giardino degli Angeli’, uno spazio destinato alla sepoltura dei piccoli deceduti prima delle 20 settimane di gestazione. L’area esisteva già, ma è stata riordinata ed è stata scoperta l’opera realizzata dall’artista concordiese Giuliana Ribaldi, corredata da una targa dedicata agli angeli che non hanno mai visto una luce, ma che continuano a brillare nel cielo. "Nel 2018 avevamo chiesto al Comune uno spazio dove poter dare sepoltura ai bambini mai nati ed è stata subito accolta dal sindaco – spiega Andrea Botti, segretario del Servizio Accoglienza alla Vita di Cavezzo, gruppo che fa capo al Movimento Per La Vita –. Poi, è arrivata la pandemia e il progetto è stato posticipato. I bambini che muoiono prima delle 20 settimane sono considerati ‘rifiuti ospedalieri’, dopo quel termine, invece, possono essere sepolti. Purtroppo, sono ancora pochi i comuni che hanno uno spazio dedicato ad accogliere i bimbi mai nati". Nel suo intervento, la sindaca Lisa Luppi ha ricordato come "la vita civile e religiosa è fatta anche di riti e simboli. Istituire un luogo concreto, dove le famiglie che vivono il dramma di perdere un bambino prima che nasca possono portare un fiore o ‘abbandonarsi’ ad un pensiero, è una questione di umanità e civiltà. L’area esisteva già ed accoglieva un bimbo mai nato, ma abbiamo deciso di riordinarla". Una cerimonia molto sentita, durante la quale è stata scoperta anche la statua realizzata dall’artista Giuliana Ribaldi. "Questa vuole essere un’opera di vita che aiuta le famiglie che hanno vissuto questo dramma a guardare avanti – ha spiegato –. La base è un cilindro in acciaio che rappresenta l’albero, emblema della vita, che con le sue braccia accoglie il simbolo dell’infinito dove sono incastonati vetri di forma diversa, perché ogni essere è unico, realizzati nelle sfumature del rosa e dell’azzurro. Ho scelto il vetro perché essendo trasparente si può vedere al di là della vita terrena. In fondo, i bimbi mai nati non sono mai morti".

Angiolina Gozzi