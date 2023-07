L’Omaggio di Ert al poeta Testori Fra i più attesi ecco Nanni Moretti

di Stefano Marchetti

Forte dei 140mila spettatori registrati complessivamente nei suoi teatri (un risultato superiore alla stagione pre Covid 2018 - 19), Ert ha – finalmente – svelato qualche anticipazione in più sui nuovi cartelloni che prevedono 52 produzioni e coproduzioni, di cui 30 nuovi allestimenti, molti dei quali nasceranno proprio a Modena. Sarà un omaggio al poeta e drammaturgo Giovanni Testori (nel centenario della nascita) ad aprire la stagione nella nostra città: debutterà infatti il 9 ottobre ’Maddalene’, di e con Valter Malosti (direttore di Ert), dalla poetica raccolta che Testori dedicò alla figura della Maddalena, poi il 17 ottobre Sandro Lombardi dirigerà Anna Della Rosa in ’Erodiàs’ e ’Mater strangosciàs’, due dei tre Lai di cui egli stesso fu storico interprete. E il 2 ottobre, in una serata unica (con gli incassi devoluti alla Romagna alluvionata), Umberto Orsini porterà in scena ’Luchino, Visconti secondo Testori’, dando voce e anima alla biografia del regista scritta dal commediografo e ritrovata dagli eredi.

’NuovoCieloNuovaTerra’ è il motto della stagione, un verso da ’Antonio e Cleopatra’ di Shakespeare che Valter Malosti dirigerà e interpreterà insieme ad Anna Della Rosa (debutto il 10 gennaio allo Storchi), per poi avviare una lunga tournée in Italia: "Un’opera disincantata e misteriosa – spiega –, un meraviglioso poema filosofico e mistico (e alchemico) che santifica l’eros e su cui aleggia l’ombra del nostro grande filosofo Giordano Bruno". Il 27 e 28 gennaio, prima nazionale per ’Mon absente’, nuovo testo di Pascal Rambert: dal 18 al 21 aprile a Modena arriverà anche ’Fedra’, dal testo di Racine nella versione italiana di Fabrizio Sinisi, con la regia di Federico Tiezzi, protagonista Elena Ghiaurov, figlia dell’indimenticato Nicolai.

Fra gli ospiti già annunciati della stagione, Nanni Moretti che per la prima volta affronterà una regia teatrale, rileggendo i ’Diari d’amore’ di Natalia Ginzburg, con Valerio Binasco e Daria Deflorian: fresco di debutto, lo spettacolo sarà allo Storchi dall’8 al 12 novembre. A Modena debutterà ’Giulietta e Romeo’, del regista Roberto Latini che nel celebre dramma vede ’la tragedia dell’occasione dell’amore’. Mentre l’11 febbraio al Dadà di Castelfranco si assisterà a ’Le serve’ di Jean Genet, altra coproduzione Ert, con la regia di Veronica Cruciani e, come protagonista, Eva Robin’s, icona pop del transgender. E a novembre verranno presentati anche i due lavori del teatro dei Venti, ’Giulio Ceaare’ e ’Amleto’. Il cartellone completo sarà annunciato ai primi di settembre: nel frattempo, è ancora possibile acquistare la card Anteprima, che offre sei ingressi a 84 euro.