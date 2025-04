L’omaggio di Logos agli atleti paralimpici

Forti, appassionati, coraggiosi. Gli atleti paralimpici esprimono talento, disciplina, determinazione: sono donne e uomini che ridefiniscono l’idea del limite. E proprio con questo spirito li ha disegnati il celebre artista Lorenzo Mattotti (foto): in occasione dei Giochi Paralimpici di Parigi ha realizzato (per Sncf, la società ferroviaria francese) una serie di immagini monumentali esposte nelle grandi stazioni. Quelle stesse immagini arrivano anche in Italia, grazie all’idea della Logos, casa editrice indipendente modenese, specializzata in libri illustrati. In questi giorni, in occasione della Fiera internazionale del libro per ragazzi, nelle vie del centro di Bologna, all’interno delle bacheche di Cheap, si possono ammirare 24 grandi manifesti che vogliono attirare lo sguardo delle persone sullo sport paralimpico. La versione italiana dell’iniziativa si è arricchita grazie alla collaborazione con il comitato italiano paralimpico e l’associazione The Core che hanno coinvolto atlete e atleti: sui manifesti le loro parole e riflessioni. "Crediamo nell’inclusione, nell’antispecismo, nell’ecopedagogia – spiegano alla Logos –. Lavoriamo per costruire una rete di persone e portare avanti il nostro impegno sul fronte ambientale e sociale".

