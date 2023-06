L’omaggio di Macchioni a Sassuolo "Un live tra classici e novità... pop"

Matteo Macchioni, il primo tenore ‘pop’ di Amici, giovane tra i più conosciuti nella lirica internazionale, si esibirà giovedì nella sua Sassuolo per un concerto-evento ‘Live in Concert’, alle 21 in piazzale della Rosa. Sarà l’occasione per rivivere la carriera dell’artista attraverso i suoi brani più celebri e i grandi classici della musica italiana, a cominciare da ‘Armi Fragili’, il nuovo singolo pubblicato da Macchioni lo scorso marzo. Non solo: in anteprima assoluta l’artista delizierà il suo pubblico con tre brani estratti dal suo nuovo disco di inediti, che uscirà in autunno: ‘Oltreoceano’, ‘Dove anima c’è’ e ‘Overseas’, singolo strumentale piano solo.

‘Live in Concert’: come nasce questo evento?

"È un concerto che dedico al mondo della canzone. Quest’anno, parallelamente alla mia carriera da cantante lirico, insieme all’amico Piero Cassano, uno dei più grandi compositori e produttori internazionali, abbiamo deciso di incidere un nuovo disco pop ‘crossover’ di cui è uscito il primo singolo. E proprio nella mia città, Sassuolo, mi esibirò live nel nuovo singolo e con qualche anteprima".

Dunque vedremo un ‘altro’ Macchioni?

"Diciamo un diverso esperimento: sul palco ci sarà anche una batteria acustica oltre al pianoforte e al quartetto d’archi. Una formazione diversa rispetto a quella mia classica. Ci saranno brani del mio disco d’esordio ‘D’altro Canto’ (2011), alcuni in una nuova veste acustica proprio per l’evento come ‘La promessa’ e ‘Guarda sempre più in là’, entrambe presentate al pubblico ad Amici, cui si aggiungeranno altre canzoni. Non mancherà un tributo alla musica italiana e a Lucio Dalla con ‘Carus’ e un omaggio alla canzone internazionale, con un Medley dedicato ai Queen, composto e prodotto esclusivamente per il ‘Live in Concert’. Io al 99% vivo di musica classica e opera lirica, ma in un concerto mi piace sperimentare anche altre dimensioni, pop e rock sinfonico".

‘Armi fragili’, il suo singolo: il titolo pare un ossimoro…

"Le ‘armi fragili’ sono le difese che mettiamo tra noi e gli altri prima dell’innamoramento. Quando lasci cadere le barriere, ti innamori. La canzone è un inno all’amore".

Una svolta pop?

"Diciamo che il management operistico me lo ha concesso (ride, ndr). In me coesistono due anime, quella lirica e quella più… pop. Ho scritto io il testo di ‘Armi Fragili’, e di altri brani oltre al testo scritto anche la musica. In questo modo la mia vena compositiva si è espressa pienamente, a 360 gradi, mentre la mia carriera lirica va avanti ed è in pieno arricchimento".

Cosa ricorda della sua esperienza ad ‘Amici’?

"È stata molto bella, ero un giovane pianista appena uscito dal conservatorio, ancora prendevo lezioni di canto e non ancora mi ero dedicato alla lirica. Mi ha dato la possibilità di confrontarmi".

Un buon ‘trampolino’?

"I talent sono innanzitutto programmi televisivi; poi possono anche rappresentare un’opportunità che può arricchire".

Maria Silvia Cabri